Ferrara, uomo morto in strada: forse investito da auto pirata

Un 35enne è morto ieri sera in strada a Ferrara. Dopo una segnalazione il 118 è intervenuto ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani e l'uomo di origine albanese poco dopo è deceduto. Sul posto la polizia e gli agenti della squadra mobile stanno conducendo le indagini. Il 35enne, secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe essere stato investito da un'automobilista pirata che non si è poi fermato a prestare soccorso. Tutto è avvenuto proprio sulla strada del palazzo in cui abitava la vittima, padre di due figli.