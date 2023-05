Ferrari eSports Series 2023: al via la nuova stagione

Ferrari eSports Series 2023 ha preso il via giovedì 6 aprile sul canale Twitch del Marchio del Cavallino Rampante. Un torneo di corse che riunisce i più veloci e abili sim racer provenienti dall’Europa, Nord America e da alcune regioni dell’Asia - Pacifico, un campionato che si svolgerà per una durata di 6 mesi, la cui finale avrà luogo il 12 ottobre.

I piloti protagonisti del Ferrari eSports Series, si affronteranno in un testa a testa su Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione, l’obiettivo è vincere il titolo.

Il vincitore del Campionato Ferrari eSports Series 2023 si assicurerà un posto nel Team eSports della Scuderia Ferrari.

Le novità della stagione 2023 prevedono:

● Ferrari 101: cinque episodi con suggerirti e consigli per gli aspiranti piloti di simulazione

● Off The Grid: un documentario suddiviso in tre parti con protagonista Jonathan Riley, il vincitore dello scorso anno del Ferrari eSports Series.

L’intera stagione del Ferrari eSports Series 2023 sarà trasmessa su Facebook, Youtube e Twitch.

Jonathan Riley, Campione Ferrari eSports 2022 ha dichiarato: "Ferrari eSports Series non è come qualsiasi altra competizione di simulazione. Sono sei mesi intensi di gare ad alta velocità contro i migliori piloti di simulazioni amatoriali del mondo, tutti con un obiettivo comune. È un'occasione per sedersi tra i migliori sim racer e competere per il più grande brand automotive del mondo”.