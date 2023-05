Ferrari Purosangue e Ferrari Vision Gran Turismo vincono il premio Red Dot: Best of the Best 2023

Due modelli esclusivi, Ferrari Purosangue e la Ferrari Vision Gran Turismo sono state premiate con il Red Dot: Best of the Best 2023.

Ferrari Purosangue e Ferrari Vision Gran Turismo si aggiudicano il Red Dot: Best of the Best 2023. Un premio importantissimo di design assegnato nel corso dei Red Dot Award, le due vetture, seppur totalmente differenti, esprimono al meglio lo stile e la tecnologia del Marchio del Cavallino Rampante.

La Ferrari Purosangue vince a mani basse il Red Dot: Best of the Best 2023 nella categoria Product Design, mentre la Vision Gran Turismo ottiene il gradino più alto del podio nella categoria Innovative Products.

Il Red Dot Award è uno dei premi più importanti del design industriale, ideato nel 1955, la cerimonia di premiazione dell’edizione 2023 si svolgerà il prossimo 19 giugno a Essen, in Germania.

Ferrari ha ottenuto 26 Red Dot Award

In 69 anni di storia, al di fuori della Casa di Maranello, nessun altro marchio automobilistico è riuscita a conquistare ben 26 premiazione, nelle ultime nove edizioni, la giuria ha assegnato il premio più prestigioso a vari modelli del Cavallino Rampante: FXX-K, 488 GTB, Portofino, Monza SP1, SF90 Stradale e Daytona SP3.

Riconoscimenti che ancora una volta rappresentano una chiara testimonianza del valore raggiunto dal Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, un Team che ha progettato soluzioni contemporanee in grado di valorizzare lo stile senza compromettere performance e funzionalità.

Ferrari Purosangue: SUV con motore V12

Uno Sport Utility Vehicle unico nel suo genere, la nuova Ferrari Purosangue è spinta da un potente motore V12 da oltre 800 cavalli, un propulsore aspirato che rappresenta un unicum nel suo genere.

Nell’era dell’elettrificazione, ancora una volta i tecnici di Maranello hanno deciso di creare qualcosa di unico, un modello che nelle forme e nelle prestazioni è molto vicina alle sorelle coupé ma che offre più spazio e una tecnologia del tutto paragonabile a quella di un’ammiraglia di lusso.