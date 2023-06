Ferrari SF90 Spider: un Assetto Fiorano per volare in pista

Ha una potenza di 1.000 cavalli, un sistema ibrido da corsa e un look da supercar: è la nuova Ferrari SF90 Spider Assetto Fiorano.

Ferrari SF90 Stradale Spider è disponibile anche nello speciale allestimento Assetto Fiorano.

Uno splendido esemplare di Ferrari SF90 Spider Assetto Fiorano è stata sottoposta alle “cure” del reparto Tailor Made della Casa del cavallino Rampante ed il risultato è una livrea French Racing Blue, con inserti Argento Nurburgring e Giallo Modena.

Il colore della livrea ben si sposa con l’abitacolo che ospita sedili da corsa Silver Gray UltraSuede su cui è stato impresso in Cordura giallo il marchio Cavallino Rampante.

Sotto la guida del designer Flavio Manzoni, il team di lavoro ha lavorato e migliorato la parte più critica della vettura, ossia l’area del lunotto, così la SF90 Spider è divenuta la prima vettura ibrida con tetto rigido ripiegabile della Ferrari, e, con l’Assetto Fiorano offerto in opzione, la vettura assume un aspetto più corsaiolo.

Ferrari SF90 Spider: una scoperta da oltre 340 km/h

Un risultato incredibile, cui hanno contribuito gli ammortizzatori Multimatic, derivati dall’esperienza nelle corse GT, e l’ampio utilizzo di materiali leggeri, come ad esempio la fibra di carbonio, che ha consentito di ridurre il peso della variante Assetto Fiorino, di ben 21 kg rispetto al modello base.

Gli pneumatici sono dei Michelin Pilot Sport Cup 2, al retro è presente un piccolo spoiler in materiale composito.

La propulsione è affidata al V8 biturbo da 4.0 litri che da solo sviluppa 780 CV abbinato ad un sistema ibrido plug-in che sviluppa 220 CV, per una potenza combinata di 1000 CV.

L’abbondante cavalleria viene scaricata al suolo tramite un cambio DCT ad 8 rapporti. Le modalità di guida, selezionabili tramite l’eManettino sono: eDrive, Hybrid, Performance, Qualify.

Da riferimento le prestazioni, la Ferrari SF90 Spider può raggiungere una velocità massima di 340 km/h, per una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.0 secondi.