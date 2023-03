Ferrero amplia gomma gelati e sbarca nei chioschi e nei bar

I Gelati Ferrero tornano per l’estate ampliando la propria gamma di stecchi con cinque novità ricche di gusto - Ferrero Rocher White, Ferrero Rondnoir, Kinder Chocolate Ice Cream e le versioni Triple Experience di Ferrero Rocher e Raffaello - portando così a 13 le referenze della linea. Tutte le novità (ad eccezione di Ferrero Rondnoir e Ferrero Rocher White presenti esclusivamente in gdo) saranno disponibili a partire da quest’anno non solo in tutti i canali della Gdo, con formati multipack, ma anche nel canale Ooh, arrivando nei bar e nei chioschi delle spiagge insieme alle altre proposte che compongono la gamma di gelati Ferrero (gli stecchi Ferrero Rocher Classic, Raffaello e Pocket Coffee, i coni Kinder Bueno Classic e White e i ghiaccioli Estathé Limone, Pesca e Menta&Lime).

Il canale Ooh rappresenta una sfida molto importante: il mercato fuori casa, infatti, è fondamentale per la crescita nella categoria rappresentando circa il 40% del business dei gelati confezionati.

I gelati in Italia rappresentano, per dimensione a valore, la terza categoria nel mercato del dolce confezionato, nel solo canale Gdo valgono complessivamente 1,4 miliardi di euro e godono di una crescita continua (+8,5% cagr valore dal 2019). È un mercato con un trend in forte crescita, considerando che nel 2019 valeva 1,1 miliardi di euro, ma l’accelerazione più forte si è vista negli ultimi anni: la stagione 2022 è stata molto positiva (+16% a valore ), complici anche l’innovazione e le alte temperature. Ferrero, proprio nel 2022 ha rappresentato il 15% della crescita grazie ai lanci dei suoi nuovi prodotti: il mini-stecco Pocket Coffee e i coni Kinder Bueno, nelle versioni Classic e White.