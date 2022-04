Ferrovie, guasto su direttissima Roma-Firenze: forti ritardi

La circolazione ferroviaria sulla linea Direttissima Roma-Firenze è fortemente rallentata per un guasto alla linea tra Settebagni e Capena. I treni Alta Velocità percorrono la linea convenzionale con tempi di viaggio superiori fino a 120 minuti. Ripercussioni si hanno anche sul trasporto regionale della linea Orte-Fiumicino Aeroporto (FL1) con rallentamenti, variazioni e cancellazioni. Lo comunicano Rfi e Trenitalia.

E’ in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino dell’infrastruttura. Potenziata l’assistenza e l’informazione ai viaggiatori in particolare nella stazione di Roma Termini. Previsto il rimborso integrale da parte di Trenitalia del biglietto per i passeggeri dei due treni maggiormente impattati dal guasto.