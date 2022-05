Ferrovie, Solinas: "Fondi Pnrr non aiutano la Sardegna"

La boccata d'ossigeno prevista col Pnrr non sembra sufficiente a risolvere le difficoltà delle infrastrutture in Sardegna. Questo è il messaggio del presidente della Regione durante l'audizione ieri alla commissione Lavori pubblici del Senato per spiegare i problemi delle ferrovie nell'Isola. "Lo svantaggio infrastrutturale della Sardegna penalizza lo sviluppo socio economico dell'Isola - ha detto Christian Solinas - e non è minimamente alleviato dai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza che risulta come l'ennesima occasione sottratta allo sviluppo dell'Isola".

Il presidente della Giunta ha ammesso che siano poche le richieste accolte: "Gli interventi che la Regione Sardegna ha proposto nelle diverse sedi istituzionali impegnate nella realizzazione del Pnrr hanno ricevuto un limitatissimo accoglimento". Secondo Christian Solinas gli ingenti fondi europei avrebbero dovuto avere diverse destinazioni. "Quello che è inaccettabile è che una delle ragioni fondamentali per le quali l'Unione Europea ha riconosciuto nel Next generation Eu e nel Piano nazionale di ripresa e Resilienza all'Italia grossa parte delle risorse - ha detto in collegamento con la commissione Lavori pubblici di Palazzo Madama - è connessa all'esigenza di superare la disuguaglianza e il gap infrastrutturale tra Nord e Sud del Paese. Invece questi fondi che avevano quella destinazione vengono purtroppo utilizzati in molti casi per migliorare ulteriormente condizioni di viabilità nel Paese che sono già decisamente più avanzate".