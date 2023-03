Festa Papà, Ceccarelli (Daddy's Pride): "Abolirla aberrante idiozia, integrare e non cancellare"

"Una aberrante idiozia". Così Giorgio Ceccarelli, ideatore del Daddy's Pride e attivista dei diritti dei padri separati per i quali si batte attraverso l'associazione 'figli negati' in difesa del diritto dei figli di amare due genitori e quattro nonni, di cui è presidente, boccia senza appello la decisione della direttrice di una scuola dell'infanzia di Viareggio di 'cancellare' la festa del papà perché ritenuta "discriminatoria".

"E' chiaramente un argomento che può suscitare delle riflessioni importanti - sottolinea Ceccarell all'Adnkronos - che facciamo, togliamo la festa della mamma o dei nonni, c'è sempre qualcuno che è scontento o si sente danneggiato. E' come se porto la festa dei figli e si lamentano quelli che non hanno i figli. Una cosa intelligente sarebbe invece educare i bambini alle diversità, che andrebbe spiegata e accompagna, non cancellata. Questa continua negazione rischia di portare la famiglia sotto la cultura, contro il rispetto della famiglia - la sinistra sta facendo cose assurde. C'è sempre qualcosa contro la famiglia 'normale' si tende sempre a denigrare, il padre in particolare, e la famiglia in generale . La festa dei figli - ricorda l'hanno votata all'unanimità 11 Comuni l'unico che l'ha bocciata è una donna sindaca di Ancona (Pd) , una donna con figli. Ci sono delle cose a cui non c'è risposta. Uno rimane esterrefatto. Questa purtroppo è la quotidianità".

"Noi da 25 anni promuoviamo la Festa del papà e premiamo il Papà e la Mamma dell'anno - ricorda- se non ci fossimo stati noi per 25 anni a sollevare il ruolo del padre , quello buono, a rendere civile questa festa con iniziative belle , a favore dei figli, dell'amore, della famiglia, ci sarebbe stata solo la giornata dei pasticceri. Quest'anno, il 19 marzo a Piazza San Giovanni a Roma, premieremo, prima dell'inizio della marcia del Daddy's Pride, Francesco Bia, lo 'Schindler list italiano' che con la sua associazione Gabb dal 1997 ha gestito l'arrivo in Italia di 12mila bambini chiusi negli orfanatrofi della Bielorussia dopo il disastro di Chernobyl. Insieme a lui sarà premiata anche Teresa Mennuni, mamma dell'anno, che ha adottato due bimbi bielorussi, portandoli in Italia. Questi sono gli esempi da portare".

"Il rischio - avverte Ceccarelli - è che a forza di 'togliere' si rischia di perdere la propria identità. La festa del Papà non è solo la festa del papà, ma anche del figlio, dell'amore, della condivisione. Quando c'è amore - spiega - sono sempre elastico, non vado mai ad infierire, ma non posso pensare che chi viene accolto con amore deve essere la radice di una discriminazione dall'altra parte. Questa è follia".

"Di fronte alle diversità - sottolinea - non devi eliminare la famiglia, ma integrare, supportare, non distruggere. Se ci sono diversi 'tipi' di famiglia tu non puoi dare peso all'altra famiglia danneggiando la prima, le devi rispettare tutte e due. La festa del papà la devi commemora festeggiare e poi devi spiegare con una cultura in più che ci sono situazioni diverse che devi saper gestire. Non puoi impedire per una minoranza, che certamente va rispettate, una festa popolare, che esiste in tutto il mondo e nessuno si pone questo problema, solo noi in Italia. Stiamo arrivando al contrasto totale del rispetto per la famiglia".

Ceccarelli conclude quindi con un invito a Francesco Totti, anche lui papà separato, a intervenire il 19 marzo alle 15 a Piazza San Giovanni alla premiazione del Papà dell'anno, "a salutare tutti i papà che non possono fare i papà".