Festa privata in villa a Ciriè, 14 persone sanzionate

Festa privata interrotta e 14 persone sanzionate per violazione della normativa anti-covid . E’ accaduto a Ciriè, nel canavese, dove sono intervenuti i carabinieri impegnati in servizi di controllo del territorio. I militari, giunti sul posto a seguito di una segnalazione di una festa in giardino, hanno accertato che il proprietario della villa aveva organizzato un pranzo tra amici, tutti privi di mascherine che per l’occasione erano arrivati da vari comuni del torinese e della Valle D’Aosta, in palese violazione delle disposizioni vigenti che limitano gli assembramenti e gli spostamenti fuori dai comuni di residenza.

In totale sono state identificate 14 persone, tra cui un minore, tutte sanzionate con una multa di 400 euro.