"Ci sono molti registi italiani, ma fra tutti io amo quelli che sanno catturare i sogni, come ad esempio Fellini, o Dario Argento". Lo ha detto il regista Tim Burton, oggi sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per ricevere il Premio alla Carriera della manifestazione capitolina. "Questo è anche il motivo per il quale io stesso amo raccontare nei miei film storie di mostri, fatine, personaggi onirici", ha aggiunto il regista.