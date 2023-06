Festa scudetto Napoli 2023, la città si prepara al 4 giugno

Napoli si prepara alla festa scudetto 2023 del 4 giugno. "La quota di turisti tifosi del Napoli, o più semplicemente appassionati di calcio, attirati a Napoli dai festeggiamenti che avverranno in città domenica per lo scudetto vinto dalla squadra di Spalletti, è sempre molto consistente e non accenna a diminuire", sottolinea il presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno Vincenzo Schiavo.

METRO, BUS E FUNICOLARI FINO ALLE 2

​S​arà prolungato fino alle 2 di notte l'orario di esercizio di bus, funicolari e metropolitana domenica 4 giugno in occasione di Napoli-Sampdoria, ultima partita del campionato di Serie A in programma alle 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona, e della festa che inizierà dopo la partita allo stadio, trasmessa sui maxischermi collocati in diverse piazze della città e in provincia. Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, comunica che la Linea 1 della metropolitana limiterà alla tratta Piscinola-Dante con servizio senza interruzioni fino alle ore 2 del giorno successivo; l'ultima corsa sull'intera tratta partirà da Garibaldi alle 21.04 e da Piscinola alle 20.34, mentre l'ultima corsa notturna partirà da Piscinola per Dante all'1.26 e da Dante per Piscinola all'1.48.

Le Funicolari Montesanto, Mergellina e Centrale resteranno in servizio fino alle ore 2 del giorno successivo, così come il servizio bus delle linee ​116, 140, 151, 162, 169, 175, 182, 184, 196, C16, 204, 254 (con autobus), R5, R7, 612​, mentre​ le​ altre linee effettueranno l'esercizio ordinario festivo.​ Sarà garantito fino alle 2 anche il servizio Alibus per l'aeroporto di Capodichino, così come resteranno aperti fino alle 2 i parcheggi Argento, Chiaiano e Frullone​, mentre i parcheggi Brin e Colli Aminei resteranno aperti tutta la notte. Il servizio filobus e tram sarà invece sospeso dalle ore 17.

Corse straordinarie anche per i treni della Linea 2 della metropolitana. Trenitalia​, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio e fino alle 2 di notte, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori​ dallo stadio. In totale saranno 88 le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 44 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 44 in direzione Pozzuoli.​

Anche i servizi ferroviari gestiti da Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, saranno rafforzati domenica 4 giugno. La linea ferroviaria Cumana sulla tratta Mostra-Montesanto sarà prolungata con ultime corse da Mostra alle 2.06 con arrivo a Montesanto alle 2.16 e da Montesanto all'1.41 con arrivo a Mostra all'1.50.

Sulla tratta Montesanto-Fuorigrotta saranno effettuate le seguenti corse aggiuntive: da Montesanto alle ore 2 con arrivo a Fuorigrotta alle 2.08 e da Montesanto alle ore 2.20 con arrivo a Fuorigrotta alle 2.28. Le biglietterie di Montesanto, Fuorigrotta e Mostra resteranno aperte al pubblico fino a fine servizio. Prolungata anche la linea metropolitana Piscinola-Aversa, con ultima corsa da Piscinola all'1.45 con arrivo ad Aversa all'1.58 e da Aversa all'1.45 con arrivo a Piscinola all'1.58.