Festa scudetto, Udinese-Napoli in diretta: 1-0, gol di Lovric

Napoli a Udine per lo scudetto. Ai partenopei basta un pareggio, nella gara sul campo dell'Udinese, per conquistare il titolo con 5 giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato di Serie A 2022-2023.

LA PARTITA - Pronti, via e ritmo intenso. Il Napoli vuole chiudere i conti, l'Udinese non è disposta a fare da sparring partner. La dimostrazione arriva subito. I friulani non concedono nulla e alla prima occasione colpiscono con Lovric: 1-0 al 13'.