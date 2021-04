Festival del cinema di Cannes si svolgerà dal 6 al 17 luglio 2021

Il Festival di Cannes è stato posticipato dalla primavera all'estate 2021, hanno detto i suoi organizzatori, a causa della pandemia di coronavirus.

Tutto quello che c'è da sapere sul festival di Cannes 2021

La 74a edizione si svolgerà a Cannes dal 6 al 17 luglio. Inizialmente era previsto che si tenesse in date tradizionali, dall'11 al 22 maggio. Si è deciso di rinviare il festival a causa della pandemia, si evince dal comunicato degli organizzatori.

Come abbiamo annunciato lo scorso autunno, il Festival di Cannes non ha escluso la possibilità di cambiare le date a seconda dell'evoluzione della situazione sanitaria nel mondo. Nel 2020, il Festival di Cannes nel suo formato completo è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus (si è tenuto in forma abbreviata in autunno). Il comitato organizzatore ha deciso di mostrare i film selezionati per il concorso ad altri festival.

Dopo aver annunciato il rinvio del Festival di Cannes 2021, gli organizzatori hanno appena confermato l'identità del futuro presidente di giuria. Si tratta di Spike Lee, regista americano a cui dobbiamo in particolare Do The Right Thing, Malcolm X o più recentemente BlacK Klansman. Dovresti sapere che il regista aveva già dato il suo accordo per essere il presidente della giuria durante la precedente edizione, definitivamente cancellato nel 2020. In un comunicato stampa pubblicato il 16 marzo, gli organizzatori del Festival di Cannes hanno spiegato che "il regista americano ha promesso di accompagnare il Festival per il suo ritorno sulla Croisette". Qualcosa di promesso, Spike Lee sarà presidente della giuria della Croisette. Resta ancora da chiedersi se le star potranno sfilare sulla Croisette quest'estate, visto che lo svolgimento del festival dipenderà dall'evoluzione della pandemia. Tutti stanno aspettando l’evento, anche le aziende beauty https://makeup.it/brand/24431/, che sono contribuenti all’abbellimento delle star.

Ci sono ancora alcune incertezze su come si svolgerà questo Festival di Cannes 2021. In particolare, in assenza di uscite cinematografiche (per il momento), quali film potrebbero essere proiettati alla Croisette? Dovremo aspettare maggiori dettagli dagli organizzatori del Festival di Cannes per scoprirlo.

Quali film sono selezionati per il Festival di Cannes?

Per il momento non si conoscono ancora i film selezionati per il Festival di Cannes 2021. Così, come nel 2020 l'evento non si è svolto nel suo formato abituale, è stata però stabilita una selezione per il 2020. Questi film hanno beneficiato di una "etichetta" e alcuni sono stati proiettati nell'estate e nell'autunno del 2020. Altri sono ancora in attesa di essere distribuiti nelle sale.

Chi ha vinto la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes?

L'ultima è stata assegnata nel 2019, la Palma d'Oro è stata assegnata alla satira sociale Parasite del regista sudcoreano Bong Joon-ho, che pochi mesi dopo ha vinto anche l'Oscar per il miglior film e il César per il miglior film straniero.

Per maggiori informazioni: https://www.festival-cannes.com/en/