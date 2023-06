Il patto fra generazioni è fondamentale per la sostenibilità del sistema pensionistico, aiutando i giovani ad avere un lavoro più equo. Non credo che sarà più possibile un lavoro continuo, ma bisogna trovare una maniera più corretta per gestire la flessibilità con i contributi previdenziali. Lo ha detto Tiziana Tafaro (Presidente Consiglio Nazionale Attuari)