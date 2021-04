Festival del lavoro, Bignami: "Recovery supera logica austerità, pronti a fare nostra parte"

"Next Generation Italia rappresenta un piano di aiuti straordinario e segna il superamento della linea dell'austerità nella definizione delle politiche comunitarie. I fondi interprofessionali in questo contesto possono essere impiegati come vettori per un utilizzo efficace delle risorse con lo scopo di allineare le competenze dei lavoratori alle esigenze delle aziende". Lo ha detto il presidente del Fondo Formazienda, Andrea Bignami, aprendo il webinar 'Il ruolo dei fondi interprofessionali in #Nextgenerationitalia', nel corso del Festival del lavoro dei consulenti del lavoro.

Bignami ha voluto ringraziare "gli organizzatori del Festival del lavoro. La gravita della crisi del Covd richiede e spinge a nuove alleanze e nuove sinergie. Ringrazio quindi i presidenti Calderone e De Luca per l'ospitalità ed avere attribuito alle competenze un ruolo centrale per superare questa crisi".

"Oggi a Formazienda -ha concluso Bignami- aderiscono 110mila imprese per 750 mila lavoratori, dalle micro imprese alle grandi imprese. Ripartire è possibile, Formazienda c'è e vuole fare la sua parte ripartiamo insieme", ha concluso.