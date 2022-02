Festival di Sanremo 2022, sui social il vincitore è il 'grafene'

La 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 guidata da Amadeus infiamma non solo i dibattiti musicali ma anche quelli sui social network, grazie all’intervento di Fiorello. Le gag rivolte contro i no vax a tema 'grafene' hanno galvanizzato gli utenti del web. Soprattutto sul 'palco' di Twitter, il podio Sanremese, grazie alle forti reazioni favorevoli o risentite degli utenti, è stato conquistato dai dibattiti sui 'no vax', i 'poteri forti', i 'rettiliani' e le fake news smentite dal mattatore siciliano.

L'analisi di dati e sentiment riportano che nell'arco delle ultime 24 ore il grafene ha dominato i social e i siti d'informazione, con al primo posto Twitter che registra il 71% dei risultati e un incremento nell'uso della parola del 444%.

Il termine grafene indica il materiale altamente conduttivo costituito da fogli di atomi di carbonio strettamente legati tra loro di grande interesse per i dispositivi elettronici, per la medicina e le neuro-scienze, associati sempre più dalle teorie no vax alle teorie del complotto sui vaccini.