Festival Nazionale delle Università: il ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore finanziario

18 maggio 2023. Il rapporto tra clienti e istituti finanziari è destinato a cambiare ancor più radicalmente di quanto non sia accaduto finora. La tecnologia potrebbe, paradossalmente, rendere questo rapporto più inclusivo e personalizzato. Di questo si è parlato nel “Intelligenza Artificiale e professioni della finanza”, tenutosi nel corso della seconda edizione del Festival Nazionale delle Università.

L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale e machine learning tenderanno a sostituire l’attività umana in quelle operazioni per così dire ripetitive e/o ridondanti e a basso valore aggiunto, per dare all’uomo spazio di focalizzarsi su attività a maggior valore di analisi con trasformazioni significative sui servizi di consulenza e gestione finanziaria.

Per il Sen. Nicola Rossi (Economista e Professore, già Presidente Istituto Bruno Leoni) «le innovazioni che derivano dall’intelligenza artificiale esistono già in campo finanziario, ma riguardano, per ora, attività di carattere routinario e documentale. Bisognerà vedere se, in futuro, potranno arrivare a varcare il territorio del rapporto banca/cliente o se potranno dare indicazioni sulle azioni da compiere con valutazioni prospettiche. Questo è un confine delicato, che le autorità di regolamentazione si troveranno a individuare nel momento in cui saranno chiamate a dare una regolazione per queste nuove tecnologie».

«Le opportunità molteplici derivanti dall’intelligenza artificiale – secondo Ubaldo Livolsi (Presidente Livolsi&Partner) – sono molteplici. Si possono fare scelte molto più oculate, arrivando anche a disimpegnare l’intermediazione per chi vuole investire. Bisogna, quindi, puntare sull’intelligenza artificiale, che porterà un progresso anche nella finanza. Potremmo avere, selezionando bene gli studi, degli enormi benefici».