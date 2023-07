Festival Spoleto, Christian Dior couture veste la danza di Sharon Eyal

La celebre regista e coreografa israeliana sarà in cartellone al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dal 30 al 2 luglio con lo spettacolo 'Into the Hairy'

C’è Sharon Eyal tra i grandi nomi della danza internazionale in programma al 66esimo Festival dei Due Mondi. La coreografa e danzatrice israeliana arriva a Spoleto con la sua nuova creazione 'Into the Hairy', in scena in prima nazionale dal 30 giugno al 2 luglio. Sul palco del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti danza la sua compagnia L-E-V (in ebraico cuore), uno dei gruppi più curiosi e originali della nuova generazione israeliana, fondata insieme al compagno Gai Behar, con il quale firma anche questo spettacolo. Come per ogni spettacolo di Sharon Eyal i costumi sono parte integrante della creazione artistica, e in questo caso sono realizzati da Maria Grazia Chiuri per Christian Dior Couture.

È al debutto, invece, la collaborazione con il musicista e produttore di musica elettronica Koreless, tra i musicisti e producer più influenti della nuova generazione. In un mix di contemporanea, ambient, garage o trance, la musica di Koreless si muove tra il dubstep e l’elettronica soul con una identità fortemente riconoscibile che vede quest’anno la consacrazione anche al Sónar di Barcellona. Sharon Eyal si è formata con la Batsheva Dance Company ed è stata la musa del coreografo Ohad Naharin, che il pubblico spoletino ha già applaudito nel formidabile spettacolo Decadance nel 2016, tra il 1990 e il 2008 prima come danzatrice e poi come coreografa associata. Lo stile unico di 'Into the Hairy' è quello che da sempre contraddistingue il dirompente duo Eyal & Behar.

Movimento, musica e spazio si intersecano, la danza esce dai suoi canoni convenzionali, il classico si fonde con la cultura dei club underground e la danza contemporanea viene spinta ben oltre i suoi confini. Uno stile che va al cuore del movimento di ogni danzatore. "Non voglio vedere la coreografia, voglio vedere la magia - spiega Sharon Eyal - Voglio sentire e voglio che le persone sentano quello che intendo dare loro. Per quanto mi riguarda forma mentale, impegno fisico e tecnica di danza, sono un tutt’uno. Quando si è esausti, quando i muscoli sono come in fiamme - aggiunge - l’emozione sale in superficie e diventa impossibile fingere o costruire un discorso. Si può essere solo nel presente".