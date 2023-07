Festival, Stoppelli (sindaco Maratea): "Marateale unisce bellezza naturale a quella artistica"

“Il Marateale è un’occasione unica per la ‘Perla del Tirreno’ e per l’attrattività di tutta l’Italia meridionale. Si tratta infatti di un appuntamento tra i più importanti in Italia dopo il Festival di Venezia e, negli anni, ha assunto anche rilevanza internazionale. Inoltre, il fatto che un evento di tale portata e qualità si svolga in un posto suggestivo come Maratea, fa sì che si uniscano in un solo luogo la bellezza naturale e quella artistica e culturale”. Queste le parole del sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, a margine della conferenza stampa di presentazione della rassegna cinematografica che dal 25 al 29 luglio animerà la città che si affaccia sul golfo di Policastro.

La presentazione itinerante del festival, cominciata sulla carrozza 2 del treno Frecciarossa di Trenitalia partito da Roma e conclusasi alla stazione di Maratea, è stata l’occasione per ricordare che proprio a Maratea si apre e si chiude il film di 007: “Decidere di tenere il festival a Maratea non è stata una scelta casuale - sottolinea Stoppelli - Si tratta infatti di una località particolarmente interessante dal punto di vista cinematografico: gli oltre 32 chilometri di costa sono stati il set per le riprese delle scene iniziali e finali della pellicola di Cary Fukunaga, ‘No Time to Die’. La Perla del Tirreno è quindi uno dei posti più belli del Mediterraneo e, oltre all’offerta turistica balneare all’insegna del relax, offre nuovi elementi per una vacanza alternativa, come la possibilità di vedere film in prima visione in posti mozzafiato”.