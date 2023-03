“Sono sgomento per la scomparsa di Laura Buco, donna leale e coraggiosa che con passione e competenza ha sempre creduto nei valori di Forza Italia. Di Laura porterò sempre con me il sorriso e la gentilezza con quell’umiltà che tanto deve essere di insegnamento a tutti noi”. Lo dichiara Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, commentando la prematura scomparsa di Laura Buco, dirigente azzurra in Umbria.