Fiat E-Doblò: il van elettrico

Un van completamente elettrico che in questa sua quinta generazione assume un’identità precisa: Fiat e-Doblò riesce a percorrere fino a 280 km con una sola ricarica di energia.

Fiat E-Doblò ha un’anima completamente elettrica.

Cinque generazioni di successo, il nuovo Fiat e-Doblò nasce sulla piattaforma EMP2 già utilizzata da Stellantis per la produzione della nuova Citroen Berlingo, Opel Combo e altri modelli del Gruppo.

Rispetto alle precedenti versioni, sostanzialmente immutate le dimensioni: il van elettrico ha una lunghezza di 4,40 metri, una larghezza di 1,84 metri ed una altezza di 1,80 metri.

Ciò che cambia, grazie alla nuova piattaforma è il passo, ora di 2,79 metri, cresce così di 5 cm rispetto alla versione precedente con innegabili vantaggi per l’abitabilità ed il bagagliaio, quest’ultimo con una capienza minima di 775 litri.

Fiat e-Doblò: motore elettrico e autonomia di oltre 200 km

L’unità elettrica è in grado di erogare 136 CV con una coppia di 260 Nm ed è supportato da una batteria da 50 kWh che assicura un’autonomia di 282 km nel ciclo misto WLTP.

La potenza massima di ricarica è di 100 kW e ciò significa passare dallo 0% all’80%, occorrono circa 30 minuti, mentre per la ricarica completa sono necessarie 7,5 ore.

La velocità massima è stata limitata a 130 km/h, e il classico 0-100 km/h viene coperto in 12 secondi.

Nuova piattaforma significa anche nuovo sito produttivo a Mangualde, in Portogallo, dove vedono la luce anche le sorelle francesi e quindi non è da meravigliarsi se le somiglianze sono diverse, ad iniziare dal look esterno pur se il nuovo grande logo Fiat rende la vettura “più italiana”.

Lateralmente le assonanze si accentuano, pur se la e-Doblò non presenta i classici AirBump ma pannelli in plastica.

La parte posteriore è originale, immancabile il lettering della Casa, per un’identità ben precisa.

Fiat e-Doblò è stata disegnata dal Centro Stile di Mirafiori.