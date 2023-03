FIAT: Giuseppe Galassi nuovo Managing Director

FIAT & Abarth hanno un nuovo Managing Director: è Giuseppe Galassi, 41enne laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Bari.

Entrato in FIAT nel 2006, Giuseppe Galassi ha ricoperto per 17 anni, diversi ruoli di responsabilità all’interno della divisione Sales & Marketing, in Italia e all’estero. maturando così una forte esperienza nel settore automotive.

Galassi è stato Responsabile Marketing Mopar in Svizzera, dal 2011 al 2013 per poi approdare in Germania con la stessa mansione, fino al 2016.

Da maggio 2016, diventa Responsabile Marketing & Communication per Mopar Service, Parts & Customer Care per tutta la regione EMEA.

A partire dal 2021, Giuseppe Galassi assume il ruolo di Area Operations Manager di Jeep in Europa.

Giuseppe Galassi ha dichiarato: “Sono orgoglioso di rappresentare FIAT e Abarth in Italia e nello stesso tempo sento tutta la responsabilità per il percorso verso una mobilità sempre più sostenibile che i marchi hanno iniziato e che continueranno nei prossimi anni. FIAT ha un ruolo sociale che è riassunto in "It's only green when it's green for all" ed è questo il nostro obiettivo. FIAT peraltro è leader di mercato in Italia, il leader nell'elettrico e nelle citycar grazie alle sue icone come la Nuova 500 elettrica, la 500 e la Panda. Abbiamo davanti delle sfide importanti e un percorso che continuerà a vedere FIAT protagonista”.

Eligio Catarinella, precedentemente Managing Director FIAT & Abarth, è stato nominato Responsabile Alfa Romeo Marketing and Communication Global.