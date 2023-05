FIAT potenzia la sua presenza nel car sharing a Parigi

Fiat Nuova 500 entra a far parte della flotta di Free2Move, il servizio di car-sharing, a Parigi. Si rafforza così l’impegno del brand torinese verso una mobilità sostenibile e a basso impatto, anche la sua punta di diamante nell’elettrico, è disponibile nella capitale francese.

È la seconda auto elettrica più venduta nella top ten dei mercati europei, FIAT grazie alla collaborazione con Free2Move rende disponibile l'innovativa utilitaria a zero emissioni anche a Parigi.

Tramite l’app Free2Move i clienti possono così scegliere diversi veicoli, tra cui oltre 300 unità della Fiat Nuova 500.

Una energia tra due realtà fortemente consolidate nei rispettivi settori, tramite l’applicazione EV Charging Network di Parigi, è possibile connettere le auto per la ricarica senza alcun costo aggiuntivo, per effettuare il rifornimento energetico, basterà collegare i cavi forniti con l’auto.

FIAT e Free2Move: insieme per una mobilità urbana sostenibile

L’obiettivo è costruire un ecosistema fatto di veicoli a zero o a basse emissioni, tutto ciò può essere realizzato solo rendendo i veicoli elettrici più accessibili.

Il claim del brand torinese “It’s only green when it’s green for all” è un messaggio chiaro e diretto di come un passaggio epocale verso una mobilità sostenibile e intelligente, in questo contesto la Nuova 500 è lo strumento perfetto per accelerare la transizione energetica e per offrire ai parigini un’auto che nella sua semplicità e qualità costruttiva, rappresenta il mezzo ideale per muoversi senza impattare sull’ambiente, il tutto grazie anche ad un’autonomia che consente di effettuare spostamenti in totale sicurezza e libertà di azione.