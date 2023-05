Fibank offre in Bulgaria la carta Mastercard® Metal World Elite™

SOFIA, Bulgaria, 25 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Alla vigilia del 30° anniversario, Fibank (First Investment Bank) offre ai propri clienti privati la carta premium Mastercard® Metal World Elite™, rilasciata in Bulgaria esclusivamente dalla banca.

Ancora una volta, Fibank, in qualità di leader nei pagamenti con carta, presenta un prodotto eccezionale, dal look moderno, che combina i vantaggi delle carte di credito col comfort e il gusto raffinato di World Elite™.

I clienti della nuova carta di credito metallica hanno accesso a un ricco pacchetto di servizi e preferenze, tra cui:

- Mastercard® Concierge: organizzazione di viaggi d'affari e turistici, preparazione di eventi e occasioni speciali, informazioni e assistenza aggiornate;

- appartenenza al prestigioso programma di servizio preferenziale EGO Club della banca, compreso un personal banker;

- appartenenza al gruppo Priority Pass che consente l'accesso VIP a oltre 1.300 sale d'aspetto aeroportuali in oltre 600 città di tutto il mondo;

- ampia copertura assicurativa di viaggio e medica.

Nikola Bakalov, AD e presidente del consiglio di amministrazione di Fibank, ha dichiarato: «È un vero piacere poter annunciare un altro prodotto che offre un così grande valore aggiunto ai nostri clienti. La carta di credito Mastercard® World Elite™ di Fibank è stata inizialmente rilasciata nel 2012 e ora ne lanceremo la versione metallica, una carta di credito di altissimo livello che aggiunge un tocco elegante allo stile di vita frenetico di clienti sofisticati. È un fedele compagno per qualsiasi viaggio in tutto il mondo. Ringrazio i nostri partner della Mastercard e la signora Vanya Manova in particolare per la fiducia data alla First Investment Bank e per i nostri sforzi congiunti volti a offrire un prodotto unico ai clienti in Bulgaria che meritano il meglio nel settore dei servizi bancari.»

«La Mastercard® Metal World Elite™ racchiude in sé le caratteristiche più importanti del nostro marchio: design moderno dei prodotti, rispetto della natura e una gamma di privilegi per stile di vita, offerte ed esperienze di altissimo livello sia in Bulgaria che nel resto del mondo. Ci fa davvero piacere che i clienti di Fibank siano i primi a sfruttare le infinite possibilità del nostro programma Priceless», ha aggiunto Vanya Manova, direttrice di Mastercard per Bulgaria, Macedonia del Nord, Albania e Kosovo, nonché membro del consiglio di amministrazione dell'associazione Fintech bulgara.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2062597/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fibank-offre-in-bulgaria-la-carta-mastercard-metal-world-elite-301807013.html