Fidelity prepara lo sbarco nel Web3

Fidelity Investments, colosso finanziario che ha alle sue dipendenze oltre 57mila persone in tutto il mondo e che gestisce patrimoni per un valore complessivo di 4500 miliardi di dollari, ha depositato i brevetti per la registrazione di marchi e iniziative a tema on chain e Web3. Gli obiettivi principali dell’azienda sono: aprire uno spazio sul metaverso, dove offrire un’ampia gamma di servizi di investimento e di pianificazione finanziaria, e mettere a punto un marketplace NFT per coinvolgere i più giovani.