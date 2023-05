Fielmann inaugura primo training center in Italia

Nasce il Fielmann Italian Training Center, il nuovo centro di formazione di Fielmann, con sede a Verona e collocato in una posizione strategica per essere raggiunto comodamente da tutta Italia. Fondata nel 1972 in Germania e approdata in Italia nel 2015, oggi Fielmann è sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti ed è presente in 16 paesi d’Europa con più di 900 punti vendita di cui oltre 50 in Italia. L’obiettivo del brand è ascoltare le esigenze altrui siano esse di collaboratori, clienti o della collettività in cui il brand opera. Proprio per questo da sempre si impegna per creare una realtà stimolante nella quale i suoi dipendenti possano esprimersi al meglio e diventare, così, il segreto del successo del brand. Collaboratori altamente qualificati ed assunti localmente, un modello di business adattato al mercato italiano, e un impegno costante nella formazione del personale, sono gli aspetti di fondamentale rilevanza nel successo di Fielmann.

Sviluppato su una superficie di oltre 600 metri quadrati il centro è stato progettato con l’obiettivo di offrire una struttura formativa, familiare e riconoscibile in cui i collaboratori Fielmann possano sentirsi a casa avendo la possibilità di lavorare in un ambiente moderno, pratico e funzionale durante la loro formazione. "L’Italian Training Center - spiega Ivo Andreatta, ceo Fielmann Italia - rappresenta il risultato dell’espansione di successo sul territorio Italiano di Fielmann e risponde alla necessità di poter fornire un’ulteriore opportunità di sviluppo e formazione per i nostri collaboratori con l’obiettivo di aumentare la qualità della consulenza per i clienti e la professionalità offerta in store".

Il Training Center è composto da due sale meeting per la formazione teorica e i corsi di filosofia aziendale due sale adibite alla refrazione e applicazione lenti a contatto, un laboratorio, una sala dedicata alla formazione dei sistemi It, una sala consulenze in cui è stato ricreato il layout degli store Fielmann, gli uffici del reparto Training Management, una reception e un’area break. Un progetto ambizioso che, come sottolinea Andreatta, "rappresenta un investi mento di circa 1 milione di euro che vediamo come investimento a lungo termine non solo per noi, ma per il mercato e l´intero settore dell'ottica. E come sempre per il nostro cl iente e per i nostri collaboratori". Il design della struttura è stato concepito per poter offrire simultaneamente più corsi di formazione per il 2023 Fielmann prevede di formare più di 700 collaboratori attraverso corsi di filosofia, consulenza e formazione tecnica.

La proposta formativa verrà completata attraverso la formazione in store e corsi e workshop online. Le risorse sono la chiave del successo del brand, ed è per questo che per il secondo anno consecutivo è stato deciso di raccontare la vita da Fielmann attraverso la campagna di employer branding Life at Fielmann, che nel 2023 vedrà la seconda wave e con cui, attraverso la voce dei suoi collaboratori, viene promosso l’empowerment individuale, così come avviene quotidianamente con i client. Con l’headline 'Ti vedremmo meglio da Fielmann!', la campagna è un invito a unirsi al benessere di lavorare in una grande azienda di famiglia, in cui la soddisfazione e la formazione sono un investimento nel futuro Fielmann sostiene, infine, anche gli aspiranti ottici finanziando corsi volti al conseguimento dell’abilitazione alla professione ottica con tariffe agevolate per l’iscrizione autonoma a corsi di ottica. Per i collaboratori con qualifica di ottico, oltre a un’offerta formativa tecnica continua, Fielmann propone programmi di formazione ad hoc garantendo possibilità di crescita interna.