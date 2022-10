Fielmann scende in campo con le Sirene Milano

Fielmann, azienda tedesca del settore eyewear, ha deciso di sponsorizzare Sirene Milano, squadra di football americano femminile, capitanata da Nausicaa Dell’Orto. "Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro - spiega Ivo Andreatta, ceo Fielmann Italia -. Crediamo, infatti, che il percorso sportivo intrapreso dalle ragazze e dai ragazzi sia un importante contributo sociale: chi allena e pratica sport, riconosce quanto sia essenziale sostenere lo sviluppo di giovani talenti e pensare in generazioni".

Fielmann, prosegue Andreatta "è una grande realtà e, come azienda di famiglia, il nostro obiettivo è diventare parte integrante delle città in cui operiamo. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia a sostegno del territorio e nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali a supporto del tessuto sociale e della collettività. Attraverso il potere dello sport, Fielmann vuole trasmettere alle nuove generazioni valori positivi nel rispetto delle diversità e dell'integrazione, con la determinazione nell'inseguire i propri sogni".

La condivisione di valori comuni ha reso la partnership con Sirene Milano del tutto naturale. Attraverso lo sport Fielmann vuole ribadire quanto inclusione, senso di responsabilità e rispetto del valore delle persone, siano da sempre centrali in ogni decisione ed è ciò che ha permesso ai clienti Fielmann di dare fiducia all’azienda. Questi principi si applicano a tutte le funzioni dell’azienda e ai partner.

"Il football americano ti insegna a vivere. Si cade, ma ogni volta impari a rialzarti, grazie all’aiuto delle tue compagne che diventano la tua famiglia - afferma Nausicaa Dell’Orto, portavoce del team milanese e capitana della Nazionale italiana femminile di football americano -. Praticare uno sport è un’esperienza formativa fondamentale e il football americano è lo sport di squadra per eccellenza, in cui la prima lezione che si impara è che il singolo, per quanto forte, non può fare a meno dei suoi compagni per raggiungere la meta. Per noi non è affatto scontato che un’azienda come Fielmann supporti realtà sportive locali come la nostra. È molto importante perché la passione per uno sport può fare una grande differenza per le generazioni future". Dal 2015, Fielmann ha sostenuto oltre 50 società sportive in tutta Italia.