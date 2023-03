Fiera Cavalli, istruttore ASI medaglia d’Oro

Alla 124^ edizione Fiera Cavalli Verona 2022, Mauro Negro Istruttore ASI vera anima pulsante della A.S.D Centro Ippico Barone di Gallipoli, associazione affiliata ASI tempo, con il NS/Ente, conquista nel campo ArenaFISE la medaglia oro nell’Assoluto, nella Categoria 5 Best Rider del Progetto Sport Safe Riding. Un risultato che si è sviluppato con il Netto al primo giro, facendo intendere che in sella ad Haico vd Vinusakker, non ci sarebbe stato spazio per gli altri concorrenti se non solo per la piazza d’onore. Un risultato prestigioso maturato con passione e dedizione che ogni giorno Mauro Negro esercita nel Circolo sia per i suoi allenamenti che per i suoi allievi. Dal Presidente Provinciale ASI Lecce le più vive e sentite congratulazioni.