Fiera del Matrimonio a Roma dal 24 settembre

Dopo il grande successo del Rome Bridal Fashion Week, torna a Roma “IO & TE – La Fiera del Matrimonio e della Cerimonia”, l’appuntamento rivolto alle spose ed agli sposi che offre una panoramica a tutto tondo sulle tendenze legate al mondo del matrimonio, un mercato in continua evoluzione grazie alla creatività degli stilisti ed al gran numero di addetti ai lavori, che, a quasi due anni dall’inizio della pandemia, ha saputo dimostrare resilienza e caparbietà.

Dal lungo stop dall’ultima edizione di “IO & TE” - evento che raccoglie centinaia di esperti del settore ideato dagli imprenditori Fabio Ridolfi e Andrew Lookman – l’opening della manifestazione è prevista per Venerdì 24 Settembre 2021, presso il padiglione 3 della Nuova Fiera di Roma in Via Portuense 1645/47.

Conferme e tante novità per la tre giorni di esposizioni, incontri, sfilate: “Abbiamo pensato ad un percorso ancor più innovativo, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, per presentare il meglio sul mercato” - spiegano i patron Ridolfi e Lookman – “Oltre alla moda ed ai servizi che vanno dall’allestimento all’intrattenimento, tanti i temi trattati in fiera tra cui uno spazio tutto nuovo dedicato al cake design a cura dell’event planner e cake designer di fama internazionale, Katia Malizia, che ha ideato la prima competizione tra pasticceri provenienti da tutta Italia. La fiera chiuderà domenica 26 settembre con un grande evento: la finale nazionale del concorso di bellezza Miss Universe Italy, condotta da Vladimir Luxuria”.