Fiera Internazionale Fuoristrada: annunciate le date

L’edizione 2023 della Fiera Internazionale del Fuoristrada si svolgerà dal 13 al 15 ottobre. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della guida in off-road, l’esposizione statica avrà luogo sul lungomare di Viareggio e sarà visibile a tutti.

Un raduno che si rivolge non solo agli appassionati delle due e quattro ruote nel mondo del 4x4 e SUV ma anche a tutti coloro che desiderano cimentarsi in piacevoli e appaganti attività in off-road, la Fiera Internazionale del Fuoristrada si svolgerà nel rispetto del territorio ospitante.

L’ufficializzazione delle nuove date è stata annunciata nella sala Valenti del Comune di Viareggio dall’Assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Politiche Turistiche del Comune di Viareggio Alessandro Meciani, dal Presidente di Federazione Italiana Fuoristrada Marco Pacini e dal Presidente del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia "Inversilia" Carlo Alberto Carrai alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione di Viareggio, dei rappresentanti dell'Associazioni di riferimento degli stabilimenti balneari, dei Ristoratori della Darsena di Viareggio e di Sandra Lupori, Presidente di Federalberghi, in rappresentanza degli albergatori e strutture ricettive della Versilia.

Alessandro Meciani: “Un evento importante, che torna per la terza volta a Viareggio, in un periodo fondamentale per la destagionalizzazione: dopo i successi di pubblico delle scorse edizioni quest'anno puntiamo al record di presenze, per superare i 30mila visitatori - ha dichiarato Alessandro Meciani. Tutte le attività ricettive sono coinvolte, dagli stabilimenti balneari agli alberghi fino ai campeggi e lavoreremo per migliorare ogni aspetto di accoglienza. Un connubio importante che, anno dopo anno, contribuisce alla crescita dell’evento ma soprattutto alla popolarità del territorio e della città”.

Fiera Internazionale Fuoristrada: nel pieno rispetto della natura

Carlo Alberto Carrai: "In qualità di Presidente del Consorzio di Promozione turistica della Versilia sono onorato che anche per il 2023 la Federazione Italiana Fuoristrada abbia scelto nuovamente la Versilia per l’organizzazione dell’evento più importante del settore dal post pandemia - ha commentato Carlo Alberto Carrai. L’impegno delle Amministrazioni Comunali e delle categorie va sempre aumentando, di pari passo alla risposta delle presenze. L’auspicio è che quest’anno, il terzo, sia la svolta perché si possa immaginare di chiudere un accordo pluriennale e far diventare questo appuntamento una data fissa come le vele storiche o il carnevale”.