Fiere, Remtech torna dal 20 al 24 settembre in presenza parziale

Remtech, tra i principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati a risanamento e sviluppo sostenibile dei territori, torna quest'anno in presenza parziale dal 20 al 24 settembre. "Il futuro sostenibile è al centro del dibattito mondiale. Ferrara, con Remtech, ha anticipato discussione e confronto e sviluppato un'esperienza importante che oggi intendiamo mettere a frutto e a disposizione di decisori pubblici e stakeholder. Siamo felici di tornare in parziale presenza, mettendo a frutto, come elemento complementare, anche la innovativa piattaforma web sviluppata nel 2020 per far fronte alle restrizioni da pandemia: aumenteremo così le capacità di intercettare soggetti e attori da tutto il mondo", dichiara Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo.

Rigenerazione urbana, benessere equo e sostenibile, transizione ecologica ed energetica, sono alcuni dei temi al centro di tre giorni di incontri a Roma tra la delegazione ferrarese rappresentata dal sindaco Alan Fabbri, il presidente di Ferrara Fiere Andrea Moretti, il general manager di RemTech Expo Silvia Paparella e alcune autorità politiche tra cui il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, che si è soffermato su uno dei temi centrali di Remtech, la rigenerazione urbana ("Rigenerare - ha detto il viceministro - significa sviluppare e ripopolare. Un territorio abitato è un territorio presidiato, curato, più sicuro") e Vannia Gava, sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica, che ha posto l'accento sulle bonifiche.

"La rete di Remtech - dichiara il presidente di Ferrara Fiere Andrea Moretti - si allarga, confermando l'attualità dei temi che da anni pone al centro, la capacità di cogliere le potenzialità delle partnership pubblico-privato e le potenzialità di questo appuntamento che ha cuore ferrarese ma che è conosciuto anche a livello internazionale".