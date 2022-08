FIFA 23, i dettagli sulla modalità FUT rinnovata

EA ha mostrato i dettagli sulla modalità FUT di FIFA 23, nuovo episodio della sua saga calcistica. Verrà introdotta una modalità nuova con i Momenti FUT basati su scenari: esperienze di gioco più brevi, con una lunghezza flessibile delle partite e dei requisiti della squadra, che richiedono di completare sfide a tema con il mondo reale, eventi stagionali o campagne FUT. Completando le sfide si guadagnano Stelle che possono essere utilizzate a scelta durante la stagione FUT 23 per sbloccare ricompense dedicate ai Momenti FUT, tra cui giocatori, pacchetti e altro ancora. FIFA 23 rinnova il sistema della Intesa di FIFA Ultimate Team per offrire una maggiore flessibilità nella costruzione della squadra dei sogni. Un sistema semplificato consente ai giocatori di condividere l’intesa indipendentemente dalla loro posizione in campo, abbinando i giocatori nell'undici iniziale in base alle combinazioni di club, campionato e nazione condivise ed eliminando la necessità di legami diretti tra giocatori vicini e l'eventuale impatto negativo sugli attributi dovuto a legami di Intesa scadenti, per consentire una maggiore varietà nella costruzione della squadra. EA ha annunciato anche il cross-play in FUT 23, con un mercato globale dei trasferimenti per console e stadi. Il cross-play di FUT 23 consente di giocare contro giocatori della stessa piattaforma in FUT Rivals, FUT Online Friendlies, FUT Champions, FUT Play A Friend e FUT Online Draft. FIFA 23 uscirà il 26 settembre su console e PC.