Fifa: sanzioni Figc estese a livello mondiale. Paratici potrebbe lasciare il Tottenham

Le conseguenze della decisione Fifa per il direttore generale del Tottenham

"La Fifa può confermare che a seguito di una richiesta della Federazione italiana (Figc), il Presidente della Commissione Disciplinare Fifa ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla Figc a diversi funzionari del calcio per avere effetto mondiale". Questo quanto ha reso noto la Fifa in una nota. Una decisione che potrebbe portare Fabio Paratici a lasciare l'incarico di direttore generale del Tottenham. L'ex ds della Juventus, infatti, lo scorso gennaio è stato condannato a 30 mesi di inibizione nell'ambito del processo sul caso plusvalenze ma è in attesa dell'esito del ricorso che sarà esaminato dal Collegio di Garanzia dello Sport.