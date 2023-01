Fight Out lancia il fitness nel Web3

Con una scelta che punta a estendere gli ambiti di applicabilità delle tecnologie del Web3, un team di sviluppatori ha recentemente lanciato Fight Out, il protocollo cripto move-to-earn che sta conquistando gli amanti del fitness. Tra gli obiettivi dell’app, che monitorerà movimenti, sforzi, nutrizione e qualità del sonno degli utenti del metaverso, la costruzione di una rete di palestre da mettere a disposizione della comunità on chain. Per aderire all’iniziativa, occorre sottoscrivere un abbonamento e creare un profilo digitale.