Figli famiglie arcobaleno, procura Padova chiede atti registrazione: "Saranno valutate"

"Non si può più aspettare: il Parlamento legiferi con urgenza sulla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali e monogenitoriali". Lo dice la deputata del Pd Rachele Scarpa a proposito della decisione della procura di Padova di chiedere al Comune gli atti delle iscrizioni all'anagrafe dei figli di coppie gay, per sottoporli a valutazione del Tribunale.

"Lasciare che la carenza normativa sul tema condizioni il destino di bambine e bambini, rischiando di far legalmente perdere loro un genitore con cui sono cresciuti per anni, significa negare i diritti fondamentali dei minori -prosegue Scarpa-. Questo rischio rappresenta un'imperdonabile e brutale distorsione ed è frutto dell’ottusità di questa destra che non guarda in faccia a nulla e a nessuno e ci costringe a un'inerzia inaccettabile su un tema così delicato. Massima vicinanza ai sindaci che non si piegano e tutelano anzitutto i diritti dei bambini".