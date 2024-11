“Fili per il futuro delle città”, che si terrà il 27 novembre 2024 presso l’Auditorium IULM 6, in via Carlo Bo 7, Milano, alle ore 9.30 e conclusione prevista intorno alle 13.30.

L’evento rappresenta un’importante occasione per fare il punto sull’avanzamento dei progetti del programma Fili, l’iniziativa di rigenerazione urbana promossa da FNM, FERROVIENORD, TRENORD e Regione Lombardia, volta a considerare la ferrovia come un fattore abilitante per la ricostruzione di reti ecologiche e sociali.