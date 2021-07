Filippine, precipita aereo militare con 85 persone a bordo

Un aereo militare filippino C-130 con 85 persone a bordo si è schiantato nel sud delle Filippine, secondo quanto riportato dall'agenzia Xinhua, che cita media locali. Le operazioni di salvataggio sono in corso. L'aereo avrebbe perso il controllo schiantandosi durante l'atterraggio nella base militare dell'isola di Jolo, nel sud del Paese. Dal veicolo in fiamme, hanno riferito i militari sui media filippini, sono già state tratte in sale 15 persone. Le operazione di soccorso proseguono.