"Filosofia sotto il portico", con Dipalo un viaggio nel pensiero stoico

Introduce al pensiero stoico antico in maniera organica e completa 'Filosofia sotto il portico', l'ultima fatica letteraria di Francesco Dipalo. La parte centrale del volume, preceduta da un agile compendio, passa in rassegna un’ampia antologia di testi accuratamente commentati e annotati per poter essere utilizzati in chiave pratico-filosofica. Completano il lavoro un glossario del lessico stoico e alcuni spunti bibliografici per ulteriori approfondimenti.

Come recita il sottotitolo, l’ultimo lavoro del prof. Dipalo (già autore di 'Liberi dentro. Il Manuale di Epitteto da praticare') è rivolto specificamente a “studenti veraci” e a “non-filosofi appassionati”, cioè a tutti coloro i quali, giovani o meno giovani, pur non avendo una preparazione accademica, non temano la sfida della complessità e amino mettersi personalmente in gioco come esploratori di visioni del mondo altre. Il libro è acquistabile sia in formato ebook (€ 6,99) che in formato cartaceo (€15,00). Introduzione, traduzione dei brani antologici e testi a commento dello stesso Dipalo.

L'autore ha studiato filosofia presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e si è laureato nel 1990, relatore il prof. Gabriele Giannantoni, con una tesi in storia della filosofia antica intitolata "Vivere significa morire: analisi di alcuni frammenti eraclitei". E' socio della SFI - Società Filosofica Italiana di cui cura il sito web e da alcuni anni si interessa di Pratiche Filosofiche e Consulenza Filosofica, collaborando con riviste scientifiche del settore. Dal 2004 svolge la professione di Consulente Filosofico e ha promosso una serie di iniziative filosofiche (Caffè Philo, Dialogo Socratico, Seminari di gruppo) aperte al pubblico. Attualmente insegna filosofia e storia presso il Liceo "I. Vian" di Bracciano.