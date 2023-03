Fimi: "Sanremo senza Rai? Allora Festival a Milano"

Se il Festival di Sanremo aprisse alla possibilità di un organizzatore diverso dalla Rai, allora perché non spostare il grande festival Rai in un'altra città, come Milano? Enzo Mazza, Ceo della Fimi (Federazione Italiana dell'Industria Musicale) commenta così l'ipotesi di un Festival nella città dei Fiori senza la Rai.

"L'ipotesi di Sanremo senza Rai apre paradossalmente anche ad altre prospettive. Come si è visto in questi anni quello che conta al Festival sono i contenuti, ovvero la musica attuale e le star in classifica", sottolinea Mazza.

"Rai e l’industria discografica potrebbero a quel punto portare un evento come il festival in un altra città. Come avviene con Eurovision, non è la città dove si svolge l’evento che conta. Se Rai e l’industria discografica più importante scegliessero a quel punto Milano per un grande show il Comune di Sanremo cosa farebbe?", chiede Mazza.