Final Fantasy VII Rebirth esce nel 2024, nuovo trailer

Square Enix ha mostrato anche un nuovo video di Final Fantasy VII Ever Crisis per smartphone

Durante il Summer Game Fest Square Enix ha presentato un nuovo trailer di gameplay di Final Fantasy VII Rebirth, secondo capitolo della trilogia di remake del classico per PS1. Il trailer ha mostrato un'anteprima dei misteriosi elementi della storia, dei combattimenti e del vasto mondo che i giocatori potranno esplorare nei primi mesi del 2024, quando il gioco sarà disponibile su PS5. È stato inoltre mostrato un nuovo trailer del gioco per dispositivi mobile di prossima uscita Final Fantasy VII Ever Crisis, che annuncia l'inizio delle pre-registrazioni su App Store e Google Play. Pre-registrandosi su un dispositivo Android, si avrà la possibilità di partecipare a una beta chiusa che si terrà dal 6 al 13 luglio 2023.

Il producer Yoshinori Kitase ha dichiarato: "Siamo onorati di poter offrire Final Fantasy VII Rebirth ai giocatori di tutto il mondo il prossimo anno. Nel nuovo capitolo di quest'incredibile storia, Cloud e i suoi compagni (vecchi e nuovi) partiranno per una nuova avventura. È una storia che possono giocare tutti quanti, anche chi non ha familiarità con il primo capitolo del progetto remake o con il Final Fantasy VII originale. L'intero team ha lavorato con amore e adorazione per il mondo di Final Fantasy VII per offrire un'esperienza indimenticabile sia ai nuovi giocatori che ai fan di vecchia data, raggiungendo nuove vette di narrazione cinematografica, con combattimenti coinvolgenti e frenetici oltre a una ricca esplorazione attraverso un vasto mondo. Non vediamo l'ora di poter condividere più informazioni nei prossimi mesi."