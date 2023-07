Final Fantasy XVI, demo disponibile su PS5

L'intero prologo giocabile e una sezione speciale per provare i combattimenti, in attesa dell'uscita

Square Enix ha pubblicato una demo gratuita di Final Fantasy XVI su PS5. La demo è stata presentata durante i festeggiamenti per il pre-lancio del gioco che si sono tenuti ieri a Los Angeles, a cui hanno partecipato fan e ospiti che hanno celebrato il titolo con varie attività, annunci e panel. Durante l'evento, il Producer Naoki Yoshida ha annunciato che la demo offre la possibilità di iniziare l'avventura in anticipo grazie al prologo iniziale incluso, e che i progressi potranno poi essere trasferiti al gioco completo alla sua uscita. Completando il prologo, si potrà anche avere accesso a una sezione di combattimento speciale con varie abilità sbloccate, con cui saltare subito nel mezzo delle battaglie e provare una vasta serie di attacchi e combo. È stato anche pubblicato un nuovo trailer del gioco, intitolato "Ascesa", che offre un'ulteriore anteprima di ciò che sarà incluso in questo GdR d'azione. Inoltre, all'evento di ieri Square Enix ha anche svelato un breve filmato realizzato in collaborazione con l'agenzia Anomaly. Il video di 3 minuti e 30 secondi è diretto da Diego Contreras e vede la partecipazione di veri attori, oltre a una musica di sottofondo composta da Masayoshi Soken, creatore delle musiche del gioco.