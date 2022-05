Finale Conference League, Olimpico pieno come quando si gioca

In 50mila già sugli spalti per seguire su maxischermo nonostante il match si giochi a Tirana

Quasi 50mila i tifosi romanisti che questa sera assisteranno davanti al maxischermo allestito all'Olimpico di Roma alla finale di Conference League tra Roma e Feyenord, che si disputerà alle 21 a Tirana. Circa lo stesso numero di spettatori che va allo stadio durante le partite di campionato.

E a un'ora circa dall'apertura dei cancelli le zone limitrofe, in primis Ponte Milvio, sono già gremite di tifosi che attendono con ansia il fischio di inizio. Il dispositivo della sicurezza, che vede in campo circa mille uomini delle forze dell'ordine, è già scattato e il traffico comincia a essere intenso.

I bus viaggeranno regolarmente ed eventuali stop saranno decisi solo in caso di necessità per evitare atti di vandalismo e tutelare i passeggeri. La zona dello stadio è sotto la lente di chi gestisce l'ordine pubblico ma l'attenzione è puntata anche su altri quartieri a cominciare dal centro. Dalle 7 di questa mattina sono state transennate Fontana di Trevi, la Fontana della Barcaccia, la Fontana di piazza del Popolo e quella di piazza Navona. Un presidio delle forze dell'ordine vigila anche a Trinità dei Monti. Vietata la vendita per asporto di bottiglie in vetro.