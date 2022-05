Finale Coppa Italia, Juventus-Inter in tv: dove vederla

Juventus e Inter stasera in campo per la finale di Coppa Italia. Calcio d'inizio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. In streaming, il match sarà trasmesso su Mediaset Play, disponibile pc, smartphone e tablet. Sarà possibile guardare la partita anche collegandosi con il sito Sportmediaset.it.

Le probabili formazioni: JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All: Inzaghi.