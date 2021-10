Finanza: Visco, 'digitale opportunità ma se non governato pone nuove minacce'

"Il passaggio ai servizi finanziari digitali offre nuove opportunità ma, se non governato efficacemente, ci mette davanti anche a nuove minacce". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo indirizzo di saluto in occasione del simposio internazionale di alto livello della Global Partnership for Financial Inclusion dal titolo 'Coping with new (and old) vulnerabilities in the post-pandemic world'.

Secondo il governatore, il fenomeno della digitalizzazione "non deve tradursi in nuove forme di esclusione e dobbiamo lavorare per garantire che i suoi benefici siano ampiamente condivisi" perché, ha continuato, "un accesso non uguale ai finanziamenti può aggravare il divario tra le generazioni attuali e quelle future".

Per arrivare a un "esito positivo", ha quindi detto Visco, "sono cruciali lo sviluppo e l'accessibilità delle infrastrutture digitali, il grado di alfabetizzazione finanziaria e digitale e l'adeguatezza della governance, anche nei settori della regolamentazione e della Vigilanza".