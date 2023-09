Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 per 500 milioni di euro con scadenza settembre 2033, emesso in formato 'green' ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. L’operazione è in linea con l’impegno di Generali in materia di sostenibilità. Un importo corrispondente ai proventi netti dei titoli sarà utilizzato per finanziare/rifinanziare 'Eligible Green Projects'.

Successo del collocamento del quinto green bond

In fase di collocamento dei titoli, sono stati raccolti ordini superiori a 1,1 miliardi di euro, oltre due volte l’offerta, da una base altamente diversificata di circa 180 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati sostenibili/Sri. L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 90% degli ordini collocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 39% dei titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 14% ad investitori in Germania e Austria, seguiti da Gran Bretagna e Irlanda con il 13%.

Sustainability Bond Framework



"Il successo del collocamento del nostro quinto green bond - il Group cfo di Generali, Cristiano Borean - testimonia ancora una volta la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'. L'operazione, coerente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie, prolungherà̀ ulteriormente la vita media del nostro debito, e consentirà̀ a Generali di finanziare progetti green, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità".