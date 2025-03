Quota 39533 punti. Vola alto Piazza Affari che oggi 19 marzo si presenta all'apertura dei mercati di forte di un progresso dell'1,31% (Ftse Mib) realizzato ieri, terza seduta in crescita iniziata venerdì scorso e che l'ha vista primeggiare tra le borse europee con Francoforte a chiudere gli scambi guadagnando l'1,02%, Londra lo 0,31% e Parigi lo 0,50%. Livelli per la Borsa italiana che non si vedevano dalla fine del 2007 e innescati dal via libera del Bundestag al superamento del freno del debito pubblico e dalla possibilità di creare un fondo europeo da 500 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture e difesa. Segno opposto invece per Wall Street che in attesa della riunione di oggi della Fed e della conferenza stampa del presidente Jerome Powell ha chiuso in calo con il Dj che ha perso lo 0,62%, l'S&p oltre l1% e il Nasdaq la lasciato sul terreno l'1,171%. Gli analisti internazionali non si attendono mosse sui tassi della banca centrale americana.