Il Cda di Brembo ha approvato i risultati del Gruppo al 31 dicembre 2024: ricavi netti consolidati che ammontano a 3.840,6 milioni, in linea con i ricavi dell’anno precedente (-0,2%, +0,1% a cambi costanti); margine operativo lordo (Ebitda) a 661,1 milioni (17,2% dei ricavi) e si confronta con 665,8 milioni dell’esercizio 2023 (17,3% dei ricavi); margine operativo netto (Ebit) pari a 393,3 milioni (10,2% dei ricavi) rispetto ai 414,1 milioni (10,8% dei ricavi) dell’esercizio 2023. L'Indebitamento finanziario netto è pari a 360,4 milioni (121,9 milioni ante applicazione IFRS16), in diminuzione di 94,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2023. E' stato poi proposto all'Assemblea un dividendo di 0,30 euro per azione, in linea con il 2023.

Il presidente esecutivo di Brembo Matteo Tiraboschi ha commentato: “In un anno di forti difficoltà per l’automotive, in particolare in Europa, Brembo ha dimostrato una grande solidità e una capacità di adattamento che ci danno fiducia per il futuro", dice. "I risultati ottenuti nel 2024 sono in linea con gli obiettivi dichiarati al mercato", continua. "Nonostante lo scenario complesso, Brembo ha continuato a investire. L’acquisizione del leader delle sospensioni Öhlins è stata la più importante operazione nella storia di Brembo e rafforza la nostra posizione sul mercato", afferma.

"L’accordo tecnologico con Michelin ci vede al lavoro per rivoluzionare le prestazioni dei veicoli e offrire più alti standard di sicurezza e comfort", prosegue. Con il nuovo sito in Thailandia già operativo da quest’anno - conclude - abbiamo esteso la presenza industriale globale del Gruppo. Grazie alla nostra capacità di innovare, affrontiamo ogni sfida con coraggio e visione di lungo termine.”