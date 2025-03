Brembo scivola a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei conti relativi al 2024 e il titolo perde il 14,50% a 8,72 euro per azione. Il gruppo bergamasco ha archiviato il 2024 con ricavi netti consolidati a 3.840,6 milioni, in linea con i ricavi dell'anno precedente (-0,2%, +0,1% a cambi costanti), un margine operativo lordo (Ebitda) a 661,1 milioni (17,2% dei ricavi) e si confronta con 665,8 milioni dell'esercizio 2023 (17,3% dei ricavi). Il margine operativo netto (Ebit) è stato invece pari a 393,3 milioni (10,2% dei ricavi) rispetto ai 414,1 milioni (10,8% dei ricavi) dell'esercizio 2023. Nel'outlook per il 2025 il gruppo prevede un calo dei ricavi del 5%.