Equita a Roma per celebrare mezzo secolo di finanza indipendente

Equita, la principale banca d’affari indipendente italiana, celebra il suo 50esimo anniversario con un evento a Roma dedicato a imprenditori, manager ed istituzioni. La serata – a cui hanno aderito più di 200 partecipanti – è stata l’occasione per consolidare il posizionamento di Equita nella Capitale ed approfondire alcuni temi di attualità, tra cui la transizione energetica, la trasformazione digitale e l’importanza della finanza straordinaria, temi questi rivelatisi ancora una volta centrali per la crescita del Paese. L’evento ha visto la partecipazione istituzionale dell’On. Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, e una tavola rotonda moderata da Stefano Donnarumma, Senior Advisor Equita, a cui sono intervenuti Silvia Rovere, Presidente Poste Italiane, Pietro Labriola, Amministratore Delegato TIM, e Giuseppe Gola, Amministratore Delegato Open Fiber.

Andrea Vismara, Chief Executive Officer di Equita, ha commentato: “Mezzo secolo di storia è un traguardo importante per una banca d’affari come la nostra, che si posiziona come il principale esperto indipendente in Italia sui mercati finanziari e sul mercato dei capitali. Essere qui a Roma a celebrarlo insieme a tanti imprenditori ed istituzioni è il giusto modo per concludere degnamente quest’anno”. Carlo Andrea Volpe, Co-Head dell’Investment Banking di EQUITA, ha aggiunto: “Con l’evento di oggi consolidiamo il nostro ruolo di partner credibile su Roma, al fianco di imprenditori, società ed istituzioni. Abbiamo tante opportunità di crescita da cogliere, un po’ su tutti i fronti, e molte passano dalla Capitale”.