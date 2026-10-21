circle x black
Cerca nel sito
 

Extraprofitti, Gesa (Banca Clv) rompe il fronte: "Tassare banche, ma premiare credito produttivo"

sponsor

La proposta all'AdnKronos dell'amministratore delegato di Credito Lombardo Veneto

Extraprofitti, Gesa (Banca Clv) rompe il fronte:
Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 11.13
Andrea Persili
LETTURA: 2 minuti

"Credo che il sistema bancario debba contribuire maggiormente, e su questo ho una posizione diversa rispetto a quella prevalente nel settore. Negli ultimi anni le banche hanno beneficiato di condizioni straordinariamente favorevoli, in larga misura determinate da fattori esogeni e non da particolari meriti imprenditoriali". Così Paolo Gesa, amministratore delegato di Credito Lombardo Veneto, parlando all'AdnKronos sul tema della tassazione degli extraprofitti bancari.

"Penso innanzitutto al rapido rialzo dei tassi di interesse dopo oltre un decennio di tassi prossimi allo zero, che ha generato un incremento eccezionale dei margini di interesse. Ma penso anche al massiccio intervento pubblico durante la pandemia, con garanzie statali che hanno consentito alle banche di consolidare esposizioni esistenti, trasferendo parte del rischio di credito sullo Stato. Senza dimenticare strumenti come le Gacs, attraverso i quali il settore ha beneficiato del sostegno pubblico nella gestione dei crediti deteriorati", prosegue ancora.

"Se il sistema bancario ha beneficiato dell’intervento pubblico nei momenti di difficoltà, è ragionevole che restituisca parte dei benefici quando si trova in una fase particolarmente favorevole", dice. "Il problema, tuttavia, è come viene costruito il prelievo. Una tassazione indiscriminata rischia di produrre effetti controproducenti: ridurre ulteriormente la propensione delle banche a concedere credito oppure trasferire il maggior costo su famiglie e imprese".

Secondo Gesa "occorre quindi distinguere tra modelli di business. Le banche che finanziano concretamente l’economia reale, assumendosi rischi e sostenendo soprattutto le piccole e medie imprese, dovrebbero essere incentivate, non penalizzate. Sono peraltro sempre meno gli istituti che svolgono realmente questa funzione: nell’ultimo decennio il credito alle Pmi in rapporto al Pil si è sostanzialmente dimezzato".

Al contrario, prosegue, "il contributo dovrebbe gravare maggiormente su chi ha beneficiato di garanzie pubbliche per trasferire rischi allo Stato con consolidi, ha beneficiato delle Gacs per fare derisking o ha realizzato margini straordinari grazie ad ampie basi di raccolta remunerate a tassi prossimi allo zero, spesso frutto di rendite di posizione e di una concorrenza ancora insufficiente". "La vera distinzione - conclude - non dovrebbe essere tra banche grandi e piccole, ma tra chi genera valore finanziando l’economia e chi realizza profitti prevalentemente grazie a condizioni esterne e vantaggi competitivi consolidati. Una tassa ben disegnata dovrebbe premiare il credito produttivo e colpire le rendite, non semplicemente gli utili".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
banche extraprofitti credito Gesa
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro
La preghiera dei soldati prima della battaglia, le immagini dall'Ucraina
'Che spettacolo l'Italia!', cinema protagonista del nuovo spot del ministero del turismo - Video
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte
News to go
Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza